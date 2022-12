Künstlerischer Höhepunkt der „Kreativen Weihnacht“: der Auftritt von Ramely „Rami“ Domanice aus der 7a mit „seiner Truppe“ und dem Song von Bruno Mars „When I was Your Man“ Foto: Gernot Kühl up-down up-down „Kreative Weihnacht“ der Gudewerdtschule Eckernförde Mit Video: Weihnachts-Show mit viel Pep und großartigen Solisten Von Gernot Kühl | 20.12.2022, 15:51 Uhr

Nach Corona-bedingter Pause feierte die Gudewerdt-Gemeinschaftsschule am Dienstag ihre „Kreative Weihnachten 2022“ mit einer Vielzahl bemerkenswerter Auftritte in der Sporthalle am Noorwanderweg.