Konzertreihe Eckernförde Violine und Klavier: Tassilo Probst und Maxim Lando spielen in der Stadthalle Von Arne Peters | 16.10.2023, 13:43 Uhr Die Konzertreihe hat wieder zwei Ausnahmemusiker zu Gast: Tassilo Probst (rechts) und Maxim Lando spielen Violine und Klavier. Foto: Michael Herdlein

Die Konzertreihe Eckernförde lädt am Mittwoch, 18. Oktober, zum zweiten Konzertabend der Saison in die Stadthalle ein. Es spielen Tassilo Probst an der Violine und Maxim Lando am Flügel.