Amtsleiter Stefan Nimmrich ist Gemeindewahlleiter - bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Kommunalwahl in Eckernförde Wahlbenachrichtigungen sind raus - sechs Parteien kämpfen um Mandate Von Gernot Kühl | 12.04.2023, 16:30 Uhr

In Eckernförde wird am 14. Mai eine neue Ratsversammlung gewählt. Wer an diesem Tag verhindert ist, kann schon jetzt seine Stimme per Briefwahl in der Bürgerbegegnungsstätte abgegeben - früher die Ausnahme, heute fast die Regel.