Daniel Günther bei der Stimmabgabe im Wahllokal bei den Stadtwerken in Eckernförde. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Kommunalwahl 2023 Ministerpräsident Daniel Günther rechnet mit einer starken CDU in Eckernförde Von Arne Peters | 14.05.2023, 15:30 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther hat am Wahlsonntag viel um die Ohren: Erst nahm er am Stadtlauf in Schleswig teil, nach der Stimmabgabe ging es zum Heimspiel des ESV.