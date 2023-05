Weil die Ratsversammlung Eckernförde 41 Mitglieder hatte, tagte die Ratsversammlung die letzten Male in der Stadthalle. Während der Corona-Pandemie fanden die Sitzungen in der ebenfalls geräumigen Sporthalle 3 des Schulzentrums statt. Die nächste Ratsversammlung wird vermutlich nicht mehr ganz so groß sein. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Kommunalwahl 2023 Alles rund um die Kommunalwahl am Sonntag in Eckernförde und der Region Von Gernot Kühl | 09.05.2023, 13:54 Uhr

Von der Wahlbeteiligung über die erste Hochrechnung bis zum amtlichen Ergebnis der Kommunalwahl in Eckernförde. Wie die Bürger am 14. Mai in der Stadt Eckernförde abgestimmt hat, lesen Sie am kommenden Sonntagabend hier.