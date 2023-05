Sechs Parteien haben Kandidaten für die Gemeindewahl in Eckernförde aufgestellt und wollen mit möglichst vielen Sitzen in die neue Ratsversammlung einziehen. Zur Wahl stehen in 14 Wahlbezirken jeweils die Kandidaten von CDU, Grünen, SPD, FDP, SSW und AfD.

Foto: Gernot Kühl