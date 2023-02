Ratsversammlung in der Stadthalle - manchmal geht‘s dort sehr schnell. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Kommentar Ab in die Ausschüsse - aber ohne Garantie Meinung – Gernot Kühl | 09.02.2023, 16:01 Uhr

Die Ratsversammlung am Mittwochabend in der Stadt war schnell zu Ende - zu schnell für so manchen Bürger, der inhaltlich mehr erwartet hätte. Oft sind die Fachausschüsse inhaltlich lohnender.