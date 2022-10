Der Vorsitzenden der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Verständigung Liu Guosheng (l.) befragt Peter Troschel (Mitte) und Wolfgang Schuhmann über das Leben Ihrer Vorfahren in Tsingtau. Foto: Ann-Kathrin Meding up-down up-down Ausstellung „Rote Dächer am Gelben Meer“ in Eckernförde Deutsche Spuren in Tsingtau: Nachfahren berichten aus Kolonialzeit Von Ann-Kathrin Meding | 16.10.2022, 11:06 Uhr

Auf der Podiumsdiskussion über die Ausstellung „Rote Dächer am Gelben Meer“ in der Galerie 66 berichteten Wolfgang Schuhmann und Peter Troschel über das Leben ihrer Vorfahren in der chinesischen Hafenstadt Tsingtau.