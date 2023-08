Eckernförde und die Region bedanken sich bei den Klinikmitarbeitern in Eckernförde für ihr großes Engagement und Durchhaltevermögen während der Imland-Krise. Symbolisch verteilten verantwortliche Vertreter aus Stadt und Land kleine Bonbontüten an die Mitarbeiter, hier Bürgermeisterin Iris Ploog an Jennifer Tank, Susanna Blümel und Petra Albrecht aus der Zentralen Notaufnahme.

Foto: Gernot Kühl