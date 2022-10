Züchterin Christiane Gades mit einem castor-farbenen Satinkaninchen. Foto: Arne Peters up-down up-down Kleintierschau Eckernförde Kaninchen und Geflügel: Die große Schau der kleinen Tiere Von Arne Peters | 13.10.2022, 17:09 Uhr

Knapp 600 Kaninchen, Hühner, Enten, Gänse und Tauben sind am Wochenende in der Turnhalle III des Schulzentrums zu sehen. Hier darf jeder streicheln und Fragen stellen: Was braucht man für die eigene Zucht?