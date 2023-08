Klassentreffen in Eckernförde Wiedersehen nach 50 Jahren – Wer erkennt wen? Von Britta Bünger | 21.08.2023, 15:43 Uhr 50 Jahre nach dem Schulabschluss trafen sich die ehemaligen Klassenkameraden der Gudewerdt-Schule in Eckernförde wieder. Viele erkannten sich, andere mussten sich nach der langen Zeit vorstellen. Foto: Britta Bünger up-down up-down

Ein schönes Wiedersehen feierten 13 Ehemalige der Abschlussklassen 1973 am Sonnabend in Eckernförde. Sie alle machten vor 50 Jahren ihren Schulabschluss an der Gudewerdt-Schule im Ostseebad.