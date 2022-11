Wiedersehen nach 50 Jahren (von links): Albrecht Schaper, Jürgen Oltersdorf, Reinhard Dieckmann, Adolf Henning Harder, Peter Neumann, Hartmut Weigel, Jens Boyschau, Sven Voigt, Gerhard Forster, Haye Jensen, Volker Ramm und Johannes Rathje. Ein ehemaliger Mitschüler stieß erst später dazu. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Klassentreffen: Nach 50 Jahren zurück an die Bauschule Von Arne Peters | 17.11.2022, 16:04 Uhr

Im Jahr 1972 haben sie ihren Abschluss an der Staatlichen Bauschule in Eckernförde gemacht: 13 ehemalige Schüler haben sich jetzt wiedergetroffen und in Erinnerungen geschwelgt.