Rund 60 Teilnehmer beteiligten sich am Sonntagnachmittag an der Fahrraddemo Kidical Mass-Aktion in Eckernförde. Angeführt von Jule Scherer von der Greenpeace-Gruppe Eckernförde ging es zunächst auf eine 10-Kilometer-Runde durch Eckernförde.

Foto: Dirk Steinmetz