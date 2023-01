Strahlende Gesichter nach der Hausgeburt in Holtsee mit der kleinen Elli, ihren Eltern Janina und Timo Ströh und den Hebammen Sina Marie Rooswinkel-Weiß (l.) und Desiree Kraack (r.) Foto: Privat up-down up-down Novum in der Eckernförder Krankenhausgeschichte Kein Neujahrsbaby bei Imland, doch dann kam Elli – per Hausgeburt in Holtsee Von Gernot Kühl | 02.01.2023, 15:50 Uhr

Erstmals in der Eckernförder Krankenhausgeschichte gibt es kein Neujahrsbaby zu vermelden – die Geburtsstation ist seit einem Jahr geschlossen. Ein Neujahrsbaby gibt es trotzdem: Elli aus Holtsee, geboren per Hausgeburt am 1. Januar um 7.56 Uhr.