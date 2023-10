Gebrauchte Kleidung in Eckernförde Frauen im „KauFRAUsch“: Second-Hand-Börse wird immer beliebter Von Britta Bünger | 15.10.2023, 15:03 Uhr Veranstalterin Marina Täubner (vorn) kommt kaum zum Shoppen, hier schaut sie kurz bei Heinke Hövelmann aus Rendsburg vorbei. Foto: Britta Bünger up-down up-down

Beim „KauFRAUsch“ in der Stadthalle bieten Frauen für Frauen hochwertige gebrauchte Kleidung an. Der Andrang war bei der jüngsten Veranstaltung so groß, dass zwischendurch sogar der Einlass unterbrochen werden musste.