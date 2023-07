Schüler der Jungmannschule laden am Mittwoch, 5. Juli, um 19 Uhr zur zweisprachigen Benefiztheatervorstellung ein. Gezeigt wird das ukrainische Märchen „12 Monate oder Schneeglöckchen im Winter“. Foto: EZ up-down up-down Jungmannschule Eckernförde Märchen auf Deutsch und Ukrainisch: Erlös geht in die Ukraine Von Gernot Kühl | 04.07.2023, 11:15 Uhr

Schüler der Jungmannschule Eckernförde bringen am 5. Juli in der Aula des Schulzentrums das ukrainische Märchen „12 Monate oder Schneeglöckchen im Winter“ auf die Bühne. Gespielt wird auf deutsch und ukrainisch, der erlös geht in die Ukraine.