FOTO: Jessica Lerner-Kulle Jes-Kruse-Skole Eckernförde Unterricht per Roboter: Johanna und „Goethe“, ihr Avatar Von Jessica Lerner-Kulle | 15.06.2022, 15:02 Uhr

Die 13-jährige Johanna aus Schönhagen arbeitet sich nach einer großen Herz-OP wieder in den Unterrichtsstoff ein. Damit sie das schonend kann, steht in der 7. Klasse der Jes-Kruse-Skole in Eckernförde ein kleiner, weißer Avatar mit leuchtenden Augen, über den sie alles mitbekommt. Ihre Mitschüler haben ihn „Goethe“ getauft.