Iris Ploog (2. v. l.) gewinnt die Bürgermeister-Stichwahl am 29. Mai gegen Jenny Kannengießer (2. v. r.). Ploog tritt am 1. Januar 2023 die Nachfolge des ehemaligen Bürgermeister Jörg Sibbel (l.) an, der neuer Staatssekretär im Innenministerium wurde. Bürgervorsteherin Karin Himstedt (r.) gratulierte beiden Bewerberinnen für ihren engagierten, fairen Wahlkampf und Iris Ploog zum Sieg.

Foto: Archiv / Arne Peters