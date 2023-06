Irischen Tanz und die passende Musik gibt es im Juni in Eckernförde. Foto: creativchaosteam up-down up-down Eckernförde Irischer Stepptanz: Wo die Füße über die Bühne wirbeln Von Arne Peters | 06.06.2023, 07:40 Uhr

Der Irish Dance kommt wieder in die Stadthalle: „Cornamusa“ heißt die international ausgezeichnete Gruppe, die mit sieben Live-Musikern ihr Publikum am Sonnabend, 10. Juni, um 20 Uhr in schottisch-irische Welten entführt.