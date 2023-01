Touristikchef Stefan Borgmann testet seine Wurftechnik und versucht, Frisbeescheiben in den „Discgolf“-Korb zu werfen, die am Strand aufgestellt werden sollen. Auch in Sachen Wirtschaftsförderung hofft er noch auf so manchen Volltreffer.

Foto: Gernot Kühl