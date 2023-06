Claudia Pirch ist leitende Ärztin der multimodalen Schmerztherapie an der Imland-Klinik in Eckernförde. Dort werden Menschen mit oft langjährigen chronischen Schmerzen behandelt. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Interview zur Schmerztherapie Wie Claudia Pirch und ihr Team Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen Von Gernot Kühl | 01.06.2023, 16:50 Uhr

Claudia Pirch weiß, was Schmerzen mit Menschen machen. Sie hat an der Imland-Klinik in Eckernförde ein Team zusammengestellt, dass den Schmerz bekämpft und versucht, den Patienten soviel Linderung wie möglich zu verschaffen. Mit welchen Methoden und welchen Erfolgen, erzählt die leitende Ärztin der Schmerztherapie im Interview mit unserer Zeitung.