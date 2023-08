Jüngstenmeisterschaften beim SCE Wichtige Regattaerfahrungen für die Olympiateilnehmer von morgen Von Udo Hallstein | 08.08.2023, 17:23 Uhr Sich gegenseitig auf dem Regattakurs den Wind zu nehmen, gehört bei Meisterschaften dazu. Im Vordergrund Justus Friedrich Loeck vom Flensburger Segel-Club. Foto: Udo Hallstein up-down up-down

Bei den Internationalen Deutschen Jüngstenmeisterschaften in den Klassen ILCA 4 und 6 auf der Eckernförder Bucht waren in den vergangenen Tagen 130 Teilnehmer am Start. Darunter dürften auch einige Olympiateilnehmer von morgen gewesen sein. Ausrichter war der Segelclub Eckernförde.