Eckernförder Innenstadt soll attraktiver werden Bürger können ihre Ideen einbringen und die Umsetzung mitgestalten Von Gernot Kühl | 25.08.2023, 15:59 Uhr Möchten mit den Bürgern den nächsten Schritt zur Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt gehen: (v. l.) ETMG-Chef Stefan Borgmann, Bürgermeisterin Iris Ploog, die Koordinatorin für die Bürgerbeteiligung, Imke Stoltenberg, und Bürgervorsteher Peter Stark. Foto: Gernot Kühl up-down up-down

Der nächste Schritt für die Attraktivitätssteigerung der Eckernförder Innenstadt steht unmittelbar bevor: Am Montag, 28. August, um 18.30 Uhr gibt es eine Informations- und und Aktionsveranstaltung in der Stadthalle - die Bürger können Ideen einbringen und sich in Arbeitsgemeinschaften aktiv beteiligen.