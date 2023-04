Die Blade Night lockt jedes Jahr viele Teilnehmer an. Foto: Archiv / Karkossa-Schwarz up-down up-down Inlineskaten in Eckernförde Die Blade Night geht wieder los Von Arne Peters | 28.04.2023, 07:15 Uhr

Die Blade Night geht in die nächste Runde: Am Freitag, 5. Mai, findet die erste Veranstaltung in diesem Jahr statt.