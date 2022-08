Eine typische Nachricht von Betrügern: Sie schreiben „Hallo Mama“ oder „Hallo Papa“ und warten, wie die Angeschriebenen reagieren, um sich dann als deren Kinder auszugeben. FOTO: Caroline Warmuth up-down up-down Neue Telefonnummer des Kindes Immer mehr Betrugsversuche per WhatsApp in Eckernförde und Umgebung Von Arne Peters | 06.08.2022, 10:20 Uhr

In letzter Zeit werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Betrüger Menschen per WhatsApp mit „Hallo Mama“ oder „Hallo Papa“ anschreiben und angeben, sie hätten eine neue Telefonnummer. Die Polizei rät: Skeptisch sein.