Der Arbeitskreis Imland-Klinik Eckernförde und der Wirtschaftskreis Eckernförde hatten am Samstag in der Kieler Straße zur Mahnwache aufgerufen. Foto: Privat up-down up-down Zukunft der Imland-Klinik Mahnwache: Grund- und Regelversorgung am Krankenhaus Eckernförde erhalten Von Susanne Karkossa-Schwarz | 12.02.2023, 12:45 Uhr

Wie sieht die Zukunft der Imland-Klinik Eckernförde aus? Gibt es eine Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus in Kiel? Am 17. Februar tagt der Hauptausschuss des Kreises, am 20. Februar entscheidet der Kreistag. Vor diesem Hintergrund hielten der Arbeitskreis Imland-Klinik Eckernförde und der Wirtschaftskreis Eckernförde am Samstag eine Mahnwache in der Fußgängerzone.