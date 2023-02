Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Imland-Klinik Eckernförde haben am 30. Juli 2021 mit einer Aktiven Mittagspause gegen Kürzungsabsichten in Eckernförde protestiert. Am Montag, 27. Februar, um 12 Uhr protestieren sie erneut - diesmal gegen die geplante Schließung ihres Hauses.

Foto: Archiv/Gernot Kühl up-down up-down