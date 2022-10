Eckernfördes künftige Bürgermeisterin Iris Ploog im Gespräch mit Reporterchef Gernot Kühl. Foto: Arne Peters up-down up-down Interview mit Iris Ploog Eckernfördes zukünftige Bürgermeisterin zum Imland-Bürgerentscheid: „Ich stimme mit Ja“ und | 22.10.2022, 13:09 Uhr Von Arne Peters Gernot Kühl | 22.10.2022, 13:09 Uhr

Iris Ploog (SPD) ist am 29. Mai 2022 in einer Stichwahl zur künftigen Eckernförder Bürgermeisterin gewählt worden. Sie tritt ihr auf acht Jahre angelegtes Amt am 1. Januar 2023 an. Derzeit ist sie noch Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Ploog, warum sie sich für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung an der Imland-Klinik Eckernförde einsetzt.