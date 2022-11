Jubeln wollte die Bürgerinitiative „Ja! im Land“ angesichts dr ungewissen Zukunft Imlands nicht, aber ein herzhaftes Schmunzeln durfte es schon sein. Die Bürgerinitiative um die Vertretungsberechtigten Jasmin Wenger (links) und Olaf Carstensen (nicht auf dem Foto) hat beim Bürgerentscheid einen grandiosen Sieg eingefahren. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Reaktionen auf das Ergebnis des Bürgerentscheids Genugtuung bei der Bürgerinitiative, Tristesse bei Szenario 5-Befürwortern Von Gernot Kühl | 06.11.2022, 20:21 Uhr

Die Bürgerinitiative „Ja! im Land“ hat es geschafft. Sie hat mehr als doppelt so viele Menschen im Kreis erreicht und einen grandiosen Erfolg erzielt. Was dieser am Ende wert ist, steht auf einem anderen Blatt.