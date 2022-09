Roger Moore war siebenmal als James Bond auf der Filmleinwand im Auftrag ihrer Majestät unterwegs. 2006 begegneten sich der Schauspieler und Queen Elisabeth II. bei einem Empfang im Schloss von Windsor Foto: PA Wire up-down up-down Zum Tod von Queen Elisabeth II. Im Auftrag Ihrer Majestät: Als Roger Moore in Eckernförde auftrat Von Arne Peters | 09.09.2022, 18:00 Uhr

Jahrelang war sie im Kino sein Auftraggeber: Roger Moore war in sieben Filmen als James Bond im Auftrag Ihrer Majestät im Einsatz, nun ist Queen Elisabeth II. gestorben. Was viele nicht wissen: Roger Moore ist in Eckernförde früher mehrfach aufgetreten.