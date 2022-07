FOTO: Gernot Kühl Flohmarkt in der Alten Fischräucherei Eckernförde Stöbern und Feilschen mit leichtem Räuchergeruch in der Nase Von Gernot Kühl | 10.07.2022, 15:53 Uhr

Der Flohmarkt am Wochenende in der Alten Fischräucherei dürfte dem ehrenamtlich tätigen Verein einen guten Erlös für die weitere Sanierung und Restaurierung eingebracht haben. Einige hundert Besucher schauten in der Gudewerdtstraße vorbei.