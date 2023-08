Human Library in Eckernförde Wie Sonja Wilts ihre Lebenskrise überwunden und in Eckernförde ein neues Leben begonnen hat Von Gernot Kühl | 28.08.2023, 17:13 Uhr Sonja Wilts (l.) berichtet in der „Human Library“ von Ina Brodersen (r.), wie sie ihre schwere Lebenskrise überwunden hat und in Eckernförde in ihr neues Leben gestartet ist. Foto: Gernot Kühl up-down up-down

Beruflich erfolgreich, innerlich unglücklich - Sonja Wilts landete 2019 mit Suizidgedanken in der Psychiatrie. Wie sie es geschafft hat, die Krise zu meistern und nach ihrem Umzug nach Eckernförde in ein neues Leben zu starten, erzählt sie am 7. September in der Human Library.