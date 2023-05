Die ehrenamtlichen Helfer des Hospizdienstes Eckernförde - hier mit Ehrengästen der Jubiläumsveranstaltung - kennen die Begleitung sterbender Menschen und sind in der letzten Lebensphase an ihrer Seite: (von links) Christa Loose-Stolten (Gründerin), Roland Repp (Vorsitzender Hospiz- und Palliativverband SH), Iris Ploog (Bürgermeisterin Eckernförde), Michael Busch (Leiter Hospiz-Dienst), Heide Menge (ehrenamtliche Mitarbeiterin), Ulla Rath (ehemalige Leiterin Hospiz-Dienst), Claudia Bozzaro (Klinisches Ethikkomitee am UKSH-Kiel), Anja Ihben (Leitung Hospiz-Dienst) und Dorothea Nötzel (ehrenamtliche Mitarbeiterin).

Foto: Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde