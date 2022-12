Die Blues-Musiker Georg Schroeter und Marc Breitfelder, die Soulsängerin MayaMo und der Keyboarder Markus Schröder kommen in die Nicolaikirche und führen durch die wärmende Welt der Weihnachtsmusik. Foto: Home for Christmas up-down up-down St. Nicolai Eckernförde Home for Christmas – ein Weihnachtskonzert für die Hospiz-Initiative Von Arne Peters | 06.12.2022, 08:11 Uhr

Das Quartett „Home for Christmas“ tritt am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche auf. Dabei gehen 1,50 Euro pro Eintrittskarte an den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein.