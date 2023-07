Nicht nur unter der Decke ist es kuschelig. Auf dem Weg zum erfüllten Sex- und Liebesleben gibt es in Eckernförde jetzt Hilfestellung. Foto: dpa up-down up-down Sexualberatung bei Jill Tammling Wie eine Sexologin dem Liebesleben der Eckernförder mehr Schwung verleihen möchte Von Jessica Conrad | 25.07.2023, 15:39 Uhr

Jill Tammling ist Sexologin in Eckernförde. Wer damit nichts anfangen kann, kann es sich so vorstellen: In ihrer Praxis geht es darum, Interessierten einen Weg zu mehr Befriedigung in Sexualität und Partnerschaft – körperlich und emotional – aufzuzeigen.