Die Baumaßnahmen an der Richard-Vosgerau-Schule werden deutlich teurer. Foto: Archiv up-down up-down Erhebliche Kostensteigerungen bei zwei Bauprojekten Richard-Vosgerau-Schule und Skatepark: Warum es so viel teurer wird Von Gernot Kühl | 07.12.2022, 17:12 Uhr

Die Vollsanierung der Sporthalle am Noorwanderweg wird mit 7 Millionen Euro doppelt so teuer wie geplant. Auch bei zwei weiteren Projekten explodieren die Kosten: der Umbau an der Richard-Vosgerau-Schule und der Bewegungspark mit Skateanlage.