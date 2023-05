Die Steilküste bei Hökholz ist ein gesuchtes Quartier für Fossiliensammler. Dort findet die Exkursion der Heimatgemeinschaft statt. Foto: Joachim Sebastian up-down up-down Heimatgemeinschaft Eckernförde Fossilien-Exkursion an die Hökholzer Steilküste Von Gernot Kühl | 11.05.2023, 06:45 Uhr

Mit geschultem Blick lassen sich an den Stranden der Eckernförder Bucht Fossilien vieler Art finden. Die Heimatgemeinschaft Eckernförde bietet jetzt eine Exkursion an die Hökholzer Steilküste an.