Derzeit ist die Mobilität in Eckernförde stark eingeschränkt. In Richtung Flensburg behindern Arbeiten an der Brücke Lindaunis den Zugverkehr, in Richtung Kiel sind es bis Ende Oktober Arbeiten an Akku-Ladestationen im Bereich Kiel.

