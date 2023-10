Guten Morgen Eckernförde Brückentage - fast so ruhig wie im Urlaub Eine Kolumne von Dirk Steinmetz | 03.10.2023, 06:09 Uhr Verdächtig ruhig - weniger Ansprechpartner erreichbar. Viele nutzen den Brückentag zwischen Sonntag und Dienstag und machen frei. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

„Wir sind leider heute nicht erreichbar, Ihre Anfrage wird erst wieder am Mittwoch bearbeitet“. So oder ähnlich musste ich mir am Telefon anhören. Ein Blick auf den Kalender klärt auf - Montag war ein Brückentag.