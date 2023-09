Großeinsatz der Feuerwehr Haus brennt in Tüttendorf – Solarpaneele erschweren Löscharbeiten Von Daniel Friederichs | 23.09.2023, 16:42 Uhr Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down

In Tüttendorf ist am Sonnabendnachmittag ein Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.