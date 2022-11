Eine gewaltige und heiße Feuerfontäne stieß der Feuerspucker aus. Foto: ETMG up-down up-down Neuer Besucherrekord beim Lichtermeer Fackeln, Feuerbälle, Funken: Faszinierendes „Lichtermeer“ im Kurpark Von Gernot Kühl | 01.11.2022, 15:09 Uhr

Über 1.000 Gäste, so viele wie noch nie, sind am Wochenende zur „Lichtermeer“-Veranstaltung der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH in den mit LED-Scheinwerfern illuminierten Kurpark gekommen.