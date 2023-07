Auf Star-DJ Felix Jaehn haben die Festivalbesucher am meisten gefreut. Seine Show war der finale Top-Act eines mitreißenden Elektrofestivals am Südstrand. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Strandgutfestival in Eckernförde Elektro-Power am Südstrand: Deshalb wollen die Star-DJs und Felix Jaehn 2024 wiederkommen Von Britta Bünger | 30.07.2023, 16:08 Uhr

Neun Stunden Elektro-Power - die Premiere des Strandgutfestivals in Eckernförde war für alle Beteiligten ein großes Erlebnis. Sieben DJs, darunter mit Felix Jaehn der absolute Top-Star, legten am Sonnabend am Südstrand auf. Es wird ein Wiedersehen im nächsten Jahr geben.