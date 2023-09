Das 17. Internationale Naturfilmfestival Green Screen hat begonnen: Vom 6. bis 10. September werden tausende Filmfreunde in Eckernförde erwartet. Hier können sie nicht nur über 100 Naturfilme sehen, die in 59 Ländern gedreht wurden, sondern auch in Kontakt zu den Menschen hinter der Kamera treten. Mehr als 250 Filmschaffende, Kameramänner und Produzenten aus aller Welt sind bei dem wichtigsten Branchentreff im deutschsprachigen Raum anwesend. Über 130 ehrenamtliche Helfer machen das Festival möglich.

„Der Zuspruch der Fachbranche aus der ganzen Welt ist immens“, beschreibt Green-Screen-Pressesprecher Michael van Bürk das Interesse der Profis. „Sie kommen aus zwei Gründen zu uns: zum einen wegen der familiären Atmosphäre und zum anderen, weil sich Green Screen zu einem wichtigen Treffpunkt für die Fachbranche entwickelt hat.“ Hier treffen sich Filmer und Geldgeber, werden Ideen entwickelt und Aufträge besprochen. Gleichzeitig ist das Festival ein Mekka für naturbegeisterte Zuschauer. Festivalleiter Dirk Stefens: „Ästhetisch großartige Filme und gleichzeitig ein kritischer Blick auf unsere gefährdete Umwelt – das ist der Anspruch, den Green Screen auch dieses Jahr erfüllen will.“

Hier werden die Filme gezeigt

Dabei wird es akzeptiert, dass Eckernförde als Filmfestival-Stadt noch immer kein kommerzielles Kino hat. Stattdessen werden die Beiträge in sechs Spielstätten gezeigt: Stadthalle, Rathaus, Nicolai-Kirche, Galerie 66, Kommunales Kino und Ostsee Info-Center.

Länderschwerpunkt Niederlande – eine ganz andere Erzählweise

Der diesjährige Länderschwerpunkt des Festivals sind die Niederlande. Filmemacher und Produzenten stellen ihre neuesten Filme vor, die das aktuelle Spektrum des niederländischen Naturfilms zeigen. Die Themen reichen von der Ausbreitung der Wölfe bis zur Lichtverschmutzung. Dabei ist ein deutlicher Unterschied zu den deutschen Sehgewohnheiten zu erkennen, sagt Michael Packschies, Vorsitzender des Green-Screen-Fördervereins. „Musikeinsatz und Erzählduktus sind anders, und als Kinofilme sind sie auch deutlich länger als das deutsche 45-Minuten-Format.“ Deshalb würden sie oft in den späteren Vorstellungen gezeigt. Auf der Bühne der Stadthalle ist bei der Eröffnungsveranstaltung am Mittwochabend Raymond Lagerwaart, der Leiter des Wildlife Filmfestival in Rotterdam zu Gast.

Schwerpunktthema Lichtverschmutzung

Mit einem jährlichen Länderschwerpunkt – im vergangenen Jahr war es Frankreich – spannt Green Screen ein internationales Netz für den Naturfilm und baut seine Funktion als Treffpunkt der Branche aus. Ein Schwerpunktthema von Green Screen in diesem Jahr ist mit zahlreichen Beiträgen das Thema Lichtverschmutzung. Wissenschaftler warnen vor den Auswirkungen von öffentlicher Beleuchtung auf die Vielfalt von Insekten und auf das Verhalten von Wildtieren.

Am Sonnabend werden Preise in 18 Kategorien mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 44.000 Euro vergeben. Der erst kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Fernsehjournalist und Festivalleiter Dirk Steffens moderiert die Preisvergabe am 9. September vor internationalem Publikum.

Hier gibt es noch Eintrittskarten für Filmvorstellungen

Bis Sonnabend gibt es für viele Filme noch Tickets im Direktverkauf in der Willers-Jessen-Schule und an der jeweiligen Tages- und Abendkasse. „Besonders für Filme in den größeren Spielstätten wie der Stadthalle und Nicolai-Kirche bestehen noch gute Chancen, Karten zu bekommen“, sagt Green-Screen-Geschäftsführer Markus Behrens. Mit dem diesjährigen Vorverkauf zeigen sich die Organisatoren zufrieden. „Wir robben uns wieder an das Spitzenjahr 2019 vor der Corona-Pandemie heran.“ Auch sind die Schulvorstellungen am Vormittag wieder mit insgesamt über 3000 Besuchern gut gebucht.

Am Sonntag Kids-Day und Grüner Bereich vor der Stadthalle

Das Sommerwetter begünstigt die zusätzlichen Freiluft-Veranstaltungen des Festivals, zu denen der Kids-Day am Sonntag von 10 bis 18 Uhr mit einem Programm für Familien auf dem Stadthallenvorplatz mit Dokumentationen und Tierfilmen gehört. Hier zeigt Filmemacher Joachim Hinz seinen Kurzfilm über den Halligfliederspitzmausrüsselkäfer und beantwortet Fragen zu seiner Arbeit. Der aus der ARD bekannte KiKa-Moderator Timster wird den Kids-Day moderieren. Außerdem verwandelt sich der Platz vor der Stadthalle am Sonntag in den „Grünen Bereich“ mit einem Programm von Stiftungen und Naturschutzvereinen mit Informationsständen und Mitmachaktionen.