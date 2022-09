Félins - Noir sur blanc, der Film von Matthieu Le Lay wird beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde am 10. September um 12 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche gezeigt. Der Film ist für den Heinz Sielmann Filmpreis nominiert.

Foto: Matthieu Le Lay