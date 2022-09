Faszinierende Unterwasserwelten findet man auch in niederländischen Gräben - Filmausschnitt aus „Waves beneath the Water“. Foto: Arthur de Bruin up-down up-down Eckernförde Green Screen: Das sind die Gewinner 2022 Von Arne Peters | 10.09.2022, 22:30 Uhr

Der niederländische Film „Waves beneath the Water - Secrets of Fresh Water Life Revealed“ hat bei der Preisverleihung des internationalen Naturfilmfestivals in Eckernförde am Samstagabend den mit 10.000 Euro dotierten Green Screen Naturfilmpreis gewonnen.