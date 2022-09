Kochshow im Zelt an der Hafenspitze: Koch Udet Schwab erklärt Veranstalter Eckhard Voß sowie Landwirtschaftskammerpräsidentin Ute Volquardsen und Staatssekretärin Anne Benett-Sturies (von links) die Beefsteaks aus den Wasserbüffeln von Björn Ortmanns (2. von rechts) zubereitet. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Green Market: Genussmeile mit regionalen Gaumenfreuden Von Arne Peters | 11.09.2022, 17:50 Uhr

Fünf Tage lang gibt es bei Green Screen Naturfilme vom Feinsten, am letzten Tag des Festivals kommt dann noch etwas Feines zwischen die Zähne: Beim „Green Market“ des Magazins „Mohltied“ haben sich am Sonntag rund 50 Aussteller regionaler Genüsse am Hafen präsentiert.