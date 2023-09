St.-Nicolai-Straße Eckernförde Green Dinner: Grünes Picknick unterm Regenschirm Von Britta Bünger | 01.09.2023, 11:51 Uhr „Wir sind auf dem Fahrrad schon viel heftiger nass geworden“: Doris Pohlmann, Gertrud Vogiatzis, Regina Rathje und Doris Stührk (von links) kamen per Bahn aus Gettorf. Foto: Britta Bünger up-down up-down

Beim Green Dinner in der St.-Nicolai-Straße wird an langen Bänken unter freiem Himmel gespeist. In Anlehnung an das Naturfilmfestival Green Screen wird besonders auf grüne Kleidung geachtet – auch wenn es regnet.