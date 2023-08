Open-Air-Veranstaltung in Eckernförde „Green Dinner“ lädt zum Picknicken in die Nicolaistraße ein Von Jessica Conrad | 23.08.2023, 14:51 Uhr Nicole Falkenhauer (vorne von links), Anke Mittelstädt, Dustin Bähnk (hintere Reihe von links), Svante Wieben, Isabela Kaminsky, Lars Vondenhoff, Martina Elvert und Bastian Meyer wollen auch dieses Jahr die Nicolaistraße wieder in Grün-Weiß erstrahlen lassen. Die Unternehmergemeinschaft organisiert mit Unterstützung des Stadtmarketings der Stadt Eckernförde das Open-Air-Picknick bereits zum 8. Mal. Foto: Jessica Conrad up-down up-down

Wer mag, kommt in grün-weißer Kleidung zum Green Dinner. Zum 8. Mal findet am 31. August von 18 bis 22 Uhr das Open-Air-Picknick in der Nicolaistraße statt. Zu Klängen der Band „Los Zorros“ können mitgebrachte Speisen in gemütlicher Atmosphäre an einer langen in Grün und Weiß eingedeckten Tafel verspeist werden.