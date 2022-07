Tausende strömte bei der Gluthitze am Mittwoch an die Eckernförder Strände. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Eckernförder Strände und Parkplätze Tropenhitze lockte Tausende an die Strände - Parkplätze überbelegt Von Benjamin Nolte | 21.07.2022, 09:47 Uhr

Die Ausnahmetemperaturen von fast 40 Grad lockten am Mittwoch Tausende an die Eckernförde Strände. Die Parkplätze waren schon am Vormittag voll, es gab viele Verstöße.