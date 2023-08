Am Ende erleichterte, freudige Gesichter bei Familie Beyer, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr: Selma (auf dem Arm ihrer Mutter Franziska), war Freitagnachmittag auf beim Piratenspektakel am Hafen plötzlich verschwunden. Die große Suchaktion bleib erfolglos, doch zwei Kilometer entfernt, lief das Mädchen der Polizei in die Arme.

